شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة لمصر للطيران إلى مطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار الخرطوم الدولى مساء اليوم الأحد رحلة مصر للطيران رقم ٨٥٥ ، والتى تم السماح لها بالاقلاع من مطار القاهرة الدولى ، بعد عدد من الإلغاءات لرحلات الشركة الى الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى تم الغاء رحلة رقم ٨٥٣ التى كان من المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولى الساعة 11,45 مساء الأحد ، وقالت مصادر مطلعة بالشركة يتابع مركز العمليات المتكامل التابع للشركه تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أى جديد فى هذا الشأن وتحديد موعد إقلاع الرحلات إلى العاصمة الخرطوم