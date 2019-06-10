شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة لمصر للطيران إلى مطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار الخرطوم الدولى مساء اليوم الأحد رحلة مصر للطيران رقم ٨٥٥ ، والتى تم السماح لها بالاقلاع من مطار القاهرة الدولى ، بعد عدد من الإلغاءات لرحلات الشركة الى الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهة أخرى تم الغاء رحلة رقم ٨٥٣ التى كان من المقرر أن تقلع من مطار القاهرة الدولى الساعة 11,45 مساء الأحد ، وقالت مصادر مطلعة بالشركة يتابع مركز العمليات المتكامل التابع للشركه تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أى جديد فى هذا الشأن وتحديد موعد إقلاع الرحلات إلى العاصمة الخرطوم
كانت هذه تفاصيل خبر وصول رحلة لمصر للطيران إلى مطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.