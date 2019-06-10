شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يستنكر تمزيق 50 نسخة من المصحف الشريف بأحد المساجد فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد أن هذا السلوك المتطرف لن ينهى أمر الإسلام ولن ينخر فى عزيمة المسلمين. ويشير المرصد إلى أن عدساته قد رصدت 4 اعتداءات مباشرة ضد المسلمين فى ألمانيا خلال الأسبوع الماضي، معربًا عن قلقه الشديد إزاء تزايد تلك الممارسات المتطرفة بشكل لافت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرصد الأزهر يستنكر تمزيق 50 نسخة من المصحف الشريف بأحد المساجد فى ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.