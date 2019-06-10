شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شهد النبى لأصحابه؟.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتناول خطبة الجمعة المقبلة، موضوع شهادة النبى (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه وبيان فضلهم ، والدروس المستفادة من ذلك".

ومن جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضبط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.