الأزهر يدين اقتحامات المستوطنين للأقصى: عروبة القدس أمر لا يقبل العبث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الأزهر الشريف أن مثل هذه الممارسات الغاشمة التي تسعى إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك؛ لن تغير التاريخ، وستبقى قضية القدس حية إلى أن نستعيدها من أيدي الغاصبين.
وشدد الأزهر، أن عروبةَ القدس والمسجد الأقصى أمر لا يقبل العبث، وحقيقة ثابتة لن تفلح محاولات الصهيونية العالمية في تزييفها أو محوها.
ودعا الأزهر جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها، والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة، وصد الغطرسة الصهيونية التي تتحدَّى القَرارات الدوليَّة.
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