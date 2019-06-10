65 % من مستشفيات بورسعيد تقدمت للتسجيل للاعتماد لأداء خدمات التأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن 65% من المستشفيات الحكومية ببورسعيد تقدمت للتسجيل للاعتماد.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، لليوم السابع، إن الرقابة والمتابعة مستمرة دون انقطاع على كل المستشفيات، ضمانا لتوفير خدمة صحية مميزة للمريض .
وأضاف رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية أن مشروع التأمين الصحى مشروع دولة، وهناك دعم كامل من القيادة السياسية له.
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