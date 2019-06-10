شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، حيثيتحل اليوم الاثنين، الذكرى السابعة والخمسين على ميلاد "العراب"، والذي أحدث موته في أبريل 2018 صدمة بين قرائه ومعجبيه.

وولد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. واشتهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، وانطلقت رحلته الأديبة مع سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي حققت رواجًا كبيرًا.

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وألف أحمد خالد توفيق عددا من الروايات الناجحة، لعل أشهرها "يوتوبيا" 2008، "السنجة" 2012، "مثل إيكاروس" 2015.