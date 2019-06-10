بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق معرض أجهزة كهربائية في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتراق معرض أجهزة كهربائية بالطابق الثاني لأحد العقارات بالمطرية. واندلع الحريق مساء اليوم الأحد، وأتت النيران على محتويات المعرض بالكامل. تلقت غرفة الحماية المدنية، بلاغًا من الأهالي يفيد اندلاع حريق بعقار في شارع المطراوي بالمطرية. Advertisements على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق. وقال مصدر أمني إنه أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق فقط، ولم يتبين بعد سبب الحريق.

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