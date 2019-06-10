إخماد حريق في شقة سكنية بإمبابة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا محدودا اندلع في شقة سكنية بمنطقة إمبابة دون وقوع إصابات.

تلقى مشرف غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من عقار سكني بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.