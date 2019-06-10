صور| حريق في عقار بالمطرية.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

اندلع حريق مروع، مساء اليوم الأحد، في أحد العقارات بالمطرية.

تلقت غرفة الحماية المدنية، بلاغًا من الأهالي يفيد اندلاع حريق بعقار في شارع المطراوي بالمطرية.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني إنه أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق فقط، ولم يتبين بعد سبب الحريق.