"دعاية تساوي مليارات".. إشادة قوية من السياحة بزيارة "مو" للجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حرص الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على مشاركة محبيه ومتابعيه، صور إجازة العيد التي يقضيها في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، ما دفع قيادات السياحة للإشادة بـ"مو" واعتبروا ما يفعله دعاية مجانية للقطاع المصري ومعالمه أمام العالم كله، والذي ستجني مصر ثماره قريبًا.

وعلقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، على وجود "مـو" في الجونة لقضاء إجازة العيد قائلة: "تنشيط سياحي مجاني يستحق الإشادة والتقدير من ابن البلد الأصيل وسيجني ثماره قريبا".

وقال أحمد يوسف رئيس الهيئة، إن وزارة السياحة وهيئة التنشيط، لا يتدخلان في خصوصيات أي شخصية عامة محلية أو عالمية مشهور مثل "صلاح" بل تترك له الحرية الكاملة بالتحرك داخل البلد منعا لمضايقته كون التعامل مع نجم مشهور يجرى بحرص شديد، ولا نمتلك الحديث عنها لأن مجرد استغلال الحدث يقحمنا في مشاكل نحن في غنى عنها".

وأضاف يوسف، لمصراوي: "حرصنا على تركه بحريته وعدم التدخل وإعداد برنامج خاص له بسبب ما حدث العام الماضي بنشر صورته على (مصر للطيران) خلال كأس العالم في روسيا والتي تسببت في مشكلات كثيرة لمصر كون هناك تعاقدات يجب أن تجرى قبلها والأمر ليس سهلا كما يظن البعض".

وتابع: "لا يحق للوزارة أو الهيئة، استغلال صوره الشخصية، لكن في الوقت نفسه عندما يضع محمد صلاح، صورة واحدة على حسابه الشخصي فهي كفيلة بأنها تنشط السياحة والعالم كله سيراها عليها".

ويحظى "صلاح"، الذي نشر في أوقات سابقة صورًا له من منطقة الأهرامات بالجيزة، بشعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، حيث يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرابة 10 ملايين شخص، فيما يتابعه على "فيسبوك" نحو 12 مليونًا.

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ويواصل "صلاح" جولته السياحية، حيث قام اليوم برحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون، على أحد اليخوت السياحية السريعة المملوكة لأحد أصدقائه والذي كان بصحبته، والتي استغرقت 45 دقيقة من الجونة حتى الجزيرة الواقعة أمام سواحل مدينة الغردقة، وهي أول محمية طبيعية في البحر الأحمر وتعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس.

وعلق ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، على قضاء "صلاح"، إجازة عيد الفطر المبارك في أحد شواطئ مصر قائلا: "تعتبر دعاية مجانية وأمر متوقع منه وليس مستغرب عنه فعل ذلك".

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة، أن "صلاح" يملك كل المقومات والقدرة على التواجد في هذا المكان الرائع، ودليل منه على حب البلد والجميع يعلم أنه يعشق مصر للغاية، ويعتبر أمر طيب وليس غريبا عنه، لافتا إلى أن "الجونة" من أجمل المقاصد السياحية التي يمكن لأي شخص أن يقضي إجازته بها خلال فترة الصيف.

وقال أنطوان غزال رئيس غرفة الفنادق بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن قضاء "مو"، إجازة عيد الفطر المبارك في الجونة تعتبر "دعاية مجانية تساوي مليارات الدولارات".

وأوضح "غزال"، في تصريحات خاصة، أن قضاء نجم بقيمة "صلاح" لإجازته في بلده يعطى نوعا من التفاؤل الكبير للعاملين في السياحة كون له متابعين كثيريين على مستوى العالم، كما أنها نوعا من الدعاية المجانية للسياحة المصرية دون أية تكاليف أو أعباء مالية تُذكر.

واتفق "غزال" مع رئيس هيئة تنشيط السياحة بأن نشر "صلاح"، صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر"، تعتبر إضافة كبيرة للمنطقة وتساعد على تنشيط السياحة هناك، كون عشاق هذا النجم على مستوى العالم يقدرون بالملايين، وتعتبر فرصة للرد على أخبار الإرهاب الأسود وتسليط الضوء على الأمن والأمان التي تتمتع به مصر، متابعا:"كلنا بنحب صلاح".

ووصل محمد صلاح، إلى مصر قبل قبل أيام للاحتفال بالعيد مع أهله، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب استعداد لبطولة أمم إفريقيا المقررة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.