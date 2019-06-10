شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين 10/6/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.حالة الطقس اليوم فى مصر
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري، والقاهرة، وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
نهاراً: تميل الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.
وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
ليلاً: يكون الطقس لطيفاً الى معتدلاً بوجه عام، وتسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية مُعتدلة السرعة.الطقس فى فلسطين
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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