شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان " :مراجعة مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطه والموازنه بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعمل خلال الأسبوع الجارى على مراجعة المسودة الأولى ،التى انتهت منها بشأن مشروع الموازنة العامه للدولة 2019-2020 ، مشيرا إلى أن اللجنة سيكون لها اجتماع يوم الإثنين بشأن مراجعة موازنة مجلس النواب، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يكون للجنة اجتماع مع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان قبل نهاية الأسبوع الجارى لحسم الشكل النهائى لموازنة قطاع التعليم بعد المطالبات بزيادتها

وقال عمر ، فى تصريحات صحفية ، أن اللجنة حسمت الشكل النهائى لمشروع الموازنة العامة ، ومن المتوقع أن تكون أمام الأمانه العامة للبرلمان بداية الأسبوع القادم تمهيدا لإدراجها بالجلسة العامة قبل نهاية الشهر الجارى .

وكانت قد عقدت اللجنة جلسة مع وزارة المالية لمناقشة طلبات الوزارات والهيئات والجهات بالموازنة الجديدة وانتهت اللجنة إلى التفاوض حول ضخ اعتمادات إضافية تُقدر بـ20 مليار جنيه لعدد من الوزارات، الأمر الذى رأت وزارة المالية صعوبة تحقيقه ، وتم الاتفاق على توفير مليار و172 مليون جنيه فى شكل إتاحات عاجلة للهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وبالتالى سيتم احتساب هذه الإتاحة العاجلة على موزانة العام المالى الجارى 2018-2019، بالإضافة إلى ضخ مليار جنيه أخرى يوم 1 يوليو، اليوم الأول من العام المالى الجديد لتُحسب، وبذلك يكون تم تسديد مديونية الهيئة بالكامل ،ودعم المستشفيات الجامعية بمبلغ مليار جنيه إضافية، لشراء مسلتزمات المستشفيات الجامعية والأدوية لغير القادرين، و500 مليون جنيه بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى 500 مليون آخرين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.