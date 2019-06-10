شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مقترحات من اتصالات النواب لإنجاح مقترح "فيس بوك البرلمان"..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النائب جون طلعت ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 6 مقترحات فى شأن ما أعلنه متحدث البرلمان ، عن تأسيس صفحة رسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بهدف فاعلية الخطوة. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : 1. إذاعة مقتطفات من الجلسات التاريخية على الصفحة. 2. إذاعة الحصاد الإسبوعى بشكل يضاهى ما تفعله الأمانة العامة على اليوتيوب. Advertisements 3. نشر تفاصيل الزيارات الهامة للبرلمان بشكل يناسب الأساليب العصرية. 4. فتح خط للشكاوى من جانب المواطنين وتشكيل فريق لاستقبالها وبحث حلها. 5. عمل طريقة لاستقبال مقترحات الشباب لتطوير العمل البرلمانى. 6. التواصل مع شركة" الفيس بوك" لتوثيق الحساب الرسمى لمجلس النواب المصرى تحقيقاً للمصداقية.

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