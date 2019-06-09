شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لغلق قناة «صحتي» وتوزيع العاملين بها على قطاعات الصحة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء وائل رفعت الساعي، مساعد وزير الصحة للشؤن المالية والإدارية، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بتنفيذ توصية وزيرة الصحة بغلق قناة «صحتى» الناطق الرسمى بإسم وزارة الصحة.

وشمل القرار رقم 126 لسنة 2019 أن يتم توزيع العاملين بالقناة على القطاعات المختلفة بالوزارة على أن يتم جرد وتقييم كافة المعدات والأجهزة وتقدير الموقف المالي.

وبموجب القرار يتم اغلاق القناة من بداية شهر يوليو المقبل.

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يشار إلى أن قناة صحتى منشأة منذ عام 1998 بمنحة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجايكا اليابانية وعدد من شركات الدواء آنذاك.

وصدر قرار تخصيص للقناة على بالبث عبر النايل سات بقناة للحكومة المصرية في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام.

ويوجد في مكتبة قناة صحتي 30 ألف ساعة برامجية منذ عام 1998 وحتى الآن وتم تزويدها مؤخرًا بمعدات وأجهزة تقدر بـ3 ملايين جنيه ويعمل بها عدد من الصحفيين والمذعين والمعدين والمخرجين والفنيين.

يذكر ان القناة غير هادفة للربح وغير تجارية ووتعمل على تثقيف وتوعية المجتمع.