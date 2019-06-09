شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحرّ.. تغيير مواعيد العمل الرسمية في الوادي الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح الحكومية بداية من من غدا الاثنين.

وأوضح الزملوط في بيان، الأحد، أن تم تغيير مواعيد العمل الرسمية لتكون من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، بدلًا من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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وأشار الزملوط، إلى أن القرار يأتي ضمن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فصل الصيف، على أن يعمل بهذا القرار في كافة المصالح الحكومية.

يذكر ان محافظة الوادى الجديد اتخذت هذه الاجراءات العام الماضى لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة وتسهيلا على المواطنبن في انهاء اعمالهم، وترشيدا للكهرباء في كافة المصالح الحكومية.

وتشهد محافظة الوادى الجديد خلال هذه الفترة ارتفاعا شديد في درجات الحرارة والتى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية طوال فصل الصيف وخاصة شهور يونيو ويوليو واغسطس .