شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد، اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت.

ورحّب الدكتور طارق شوقي بالحضور شاكرًا الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.

وقال «شوقي» إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى، وجارٍ العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية في الصف الثاني الثانوي، وإنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبي لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد في جميع الأعوام المقبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية وهذا لن يأتي إلا بالحوار مع أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم والثقافة المغلوطة عن التعليم لدى بعضهم، لافتًا إلى أهمية دور مجالس الآباء في الحوار مع أولياء الأمور والطلاب وتوجيههم لأهمية التغيير.

Advertisements

وذكر «شوقى» أن الوزارة «مشغولة حالياً ببناء مناهج جديدة لمراحل التعليم المختلفة لاستكمال عملية التطوير في مراحل التعليم الأساسى، مشيرًا إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك ثروة تكنولوجية بداخل المدارس هي الأكبر في مصر يمكن استثمارها في مجالات التعليم الإلكتروني».

وطالب «شوقى» مديري المديريات التعليمية بتقديم كافة المقترحات التي من شأنها دعم منظومة التعليم الجديدة وإيجاد دخل اقتصادي للوزارة وكيفية استثمار ما تمتلكه الوزارة من مؤسسات في إيجاد حلول للاستثمار في كافة المجالات التعليمية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ومديرو المديريات التعليمية، وهشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، والمهندس أحمد كمال، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن، المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفي كلمته، وجه المهندس أحمد كمال، الشكر للوزير والتهنئة على نجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا هذا المشروع بأنه مشروع دولة كاملة، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التابلت التي تم تحقيقها في الأشهر الثلاثة الماضية والتى استخدمها الطلاب في المدارس، يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح، لأنه لا نهضة لبلد بدون نهضة التعليم.

وأوضح «كمال» أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعى نيابتها عن أولياء الأمور هي في الواقع لا تمثل مجالس الآباء، وأن المجلس الأعلى هو المعنى بتمثيل أولياء أمور 20 مليون طالب وطالبة، وقام بتقديم الشكر لكل مواطن ساند منظومة التطوير، موجهًا التحية للسادة مديري المديريات لما بذلوه في المحافظات من جهد كبير في المدارس.