شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله النجار: «الزواج العرفي زنا.. وتجريمه في يد المجتمع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفي والمؤقت والميسار يعد زنا.

وأضاف «النجار»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «زواج القاصرات مجرم، ولا يجب أن يحدث إلا في حالات الضرورة القصوى تحت نظر القاضي».

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية: «مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية يؤكد عدم جواز الزواج العرفي والميسار، وتجريمه يرجع إلى المجتمع».