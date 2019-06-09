شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تنفى إصدار أى بيانات تتعلق بأسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة المالية إصدار أى بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوجو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.
أوضحت وزارة المالية أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التى تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة فى المجتمع.
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