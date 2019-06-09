شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت.
وقالت الوزارة، إنها مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، وجارٍ العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى، وإنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة.
وأضافت إن هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية وهذا لن يأتى إلا بالحوار مع أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم والثقافة المغلوطة عن التعليم لدى بعضهم، لافتًا إلى أهمية دور مجالس الآباء فى الحوار مع أولياء الأمور والطلاب وتوجيههم لأهمية التغيير.
وأوضحت أن الوزارة مشغولة حالياً ببناء مناهج جديدة لمراحل التعليم المختلفة لاستكمال عملية التطوير فى مراحل التعليم الأساسى، مشيرة إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك ثروة تكنولوجية بداخل المدارس هى الأكبر فى مصر يمكن استثمارها فى مجالات التعليم الإلكترونى.
وطالبت مديرى المديريات التعليمية بتقديم كافة المقترحات التى من شأنها دعم منظومة التعليم الجديدة وإيجاد دخل اقتصادي للوزارة وكيفية استثمار ما تمتلكه الوزارة من مؤسسات فى إيجاد حلول للاستثمار فى كافة المجالات التعليمية.
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