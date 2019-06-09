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هيئة الأوقاف المصرية تعلن تحقق أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف إن هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها.

وكشفت الوزارة أن جملة الإيرادات عن شهر مايو 2019م بلغت (229,711,116) مائتين وتسعة وعشرين مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا بنسبة 200 % من الربط الفعلي ، وذلك في إطار سعي هيئة الأوقاف لتعظيم عائدات الوقف وصرفها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.

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