شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون" مصرى - فرنسى" لتبادل الخبرات فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أنه يوجد تعاون وثيق مع غرفة التجارة الفرنسية لنقل الخبرات المختلفة التى تساهم فى نجاح منظومة التأمين الجديدة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نادية شعيب، رئيس لجنة الصحة بالغرفة التجارية الفرنسية، إن الجانب الفرنسى متحمس لنقل كل الخبرات والقوى البشرية التى يتطلبها تطبيق منظومة التأمين الصحى، وتابعت: نقدم كل الدعم للحكومة المصرية ممثلة فى القطاع الصحى لإنجاح التجربة الخاصة بمنظومة التأمين، من أجل أن يحظى الجميع برعاية صحية متكاملة تليق بالمصريين، جاء ذلك الجلسة الختامية لورشة عمل حوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت الدكتورة نادية شعيب إلى أن الجانب الفرنسى لديه تجربة مهمة فى تطبيق التأمين الصحى، تتميز باقترانها بتكنولوجيا المعلومات التى تصب فى صالح أداء خدمات مميزة للمواطن.