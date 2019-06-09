"التعليم": لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ياسمين محمد

عقد وزير التربية والتعليم، اجتماعًا اليوم مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت.

وبحسب بيان اليوم، وجه الوزير، الشكر الجميع على كل المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا النجاح بأنه للجميع وأن ما حدث يعطينا مصداقية لما هو قادم في الأعوام المقبلة.

وقال: "إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام المقبل بصورة أقوى، وجارٍ العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية في الصف الثاني الثانوي، مؤكدا أنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي أما الصف الأول الثانوي فهو تجريبي لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد في جميع الأعوام المقبلة".

وأضاف الوزير، أن هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية وهذا لن يأت إلا بالحوار مع أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم والثقافة المغلوطة عن التعليم لدى بعضهم، لافتًا إلى أهمية دور مجالس الآباء في الحوار مع أولياء الأمور والطلاب وتوجيههم لأهمية التغيير.

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وأوضح أن الوزارة مشغولة حالياً ببناء مناهج جديدة لمراحل التعليم المختلفة لاستكمال عملية التطوير فى مراحل التعليم الأساسى، مشيرًا إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك ثروة تكنولوجية بداخل المدارس هي الأكبر في مصر يمكن استثمارها في مجالات التعليم الإلكتروني.

وطالب وزير التعليم، مدراء المديريات التعليمية بتقديم كافة المقترحات التي من شأنها دعم منظومة التعليم الجديدة وإيجاد دخل اقتصادي للوزارة وكيفية استثمار ما تمتلكه الوزارة من مؤسسات في إيجاد حلول للاستثمار في كافة المجالات التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ومديري المديريات التعليمية، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفي كلمته، وجه المهندس أحمد كمال، الشكر للوزير والتهنئة على نجاح منظومة التعليم الجديدة، واصفًا هذا المشروع بأنه مشروع دولة كاملة، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التابلت التي تم تحقيقها في الثلاث شهور الماضية والتى استخدمها الطلاب في المدارس يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح لأنه لا نهضة لبلد بدون نهضة التعليم.

وأوضح كمال، أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي نيابتها عن أولياء الأمور هى في الواقع لا تمثل مجالس الآباء وأن المجلس الأعلى هو المعني بتمثيل أولياء أمور 20 مليون طالب وطالبة، مقدما الشكر لكل مواطن ساند منظومة التطوير، موجهًا التحية لمدراء المديريات لما بذلوه في المحافظات من جهد كبير في المدارس.