"محلية النواب" تبحث تعظيم موارد 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيي، آليات تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الإسماعلية – بور سعيد – السويس).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء الأحد، بحضور ممثلي محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الاسماعلية – بور سعيد – السويس).

واستمعت اللجنة- خلال الاجتماع- لممثلي هذه المحافظات الخمسة، ورؤيتها لكيفية تعظيم مواردها.

وأكد النواب أعضاء اللجنة أن هناك ملفات عديدة يمكن أن تكون مصادر دخل مهمة للمحافظات وتحتاج لحسن الاستغلال والإدارة، مثل المحاجر والمناجم والمواقف واستغلال الأصول غير المستغلة وغيرها، مطالبين بالقضاء علي الفساد للحفاظ علي المال العام، لتكون موازنات المحافظات من الموارد الذاتية أكثر من الخزانة العامة للدولة.