"التعليم": لا تعديل في نموذج إجابة اللغة العربية إلا بعد تصحيح العينة العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أكد غازي البنواني، مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، إنه لن تجرى أي تعديلات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، إلا بعد تصحيح العينة العشوائية.

وانتشرت اخبار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن إجراء تعديلات على نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة،تتعلق بسؤال كتابة التقرير في فرع التعبير، وأحد أسئلة القصة، بعد حالة من الجدل أثيرت بين طلاب الثانوية العامة حول إجابة بعض الأسئلة.

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وقال البنواني في تصريح لمصراوي، إن العينة العشوائية بدأ تصحيحها اليوم الأحد، وفي ضوء نتيجتها يجري اتخاذ القرار المناسب لصالح الطلاب.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من أمس السبت الموافق 8 يونيو 2019 وتستمر حتى 3 يوليو المقبل، وبدأه الطلاب بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.