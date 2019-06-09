مرصد الكهرباء: 19 ألفا و750 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأحد 19 ألفا و750 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد - في نشرته اليوم - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 27 ألفا و700 ميجاوات مقابل 26 ألفا و700 ميجاوات أمس السبت، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و950 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و50 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. فيما يصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.