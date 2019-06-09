محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها، حيث بلغت جملة الإيرادات عن شهر مايو 2019م (229,711,116) مائتين وتسعة وعشرين مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا بنسبة 200% من الربط الفعلي.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الأحد، أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتعظيم عائدات الوقف وصرفها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف": 290 مليونًا و711 ألف جنيه إيرادات الهيئة في شهر مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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