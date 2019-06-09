18 يونيو.. "المفوضين" تنظر دعوى تطعن على مادة بقانون الأحزاب السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 18 يونيو الجاري الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وتنص المادة 31 على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".

واختصم مقيم الدعوى محمد طوسون، صاحب شركة عقارات في دعواه رقم 78 لسنة 24 دستورية،ـ رئيس الجمهورية وآخرين.