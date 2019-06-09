14 يوليو.. المادة 14 من قانون الضريبة على الدخل أمام "مفوضي الدستورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل لجلسة 14 يوليو المقبل. وتنص المادة 94 على: " على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويًا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".

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