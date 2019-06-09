نشرة الحوادث المسائية.. جريمتا قتل ومحاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربي

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب"، في قضية قتل الطفل يوسف العربي.

عاطل ينهي حياة سائق في مشاجرة بينهما بالمطرية

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق بالمطرية، وضبط مرتكب الواقعة.

مشاجرة أسرية تنتهي بجريمة قتل

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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".

استكمال محاكمة 43 متهمًا في قضية "حادث الواحات"

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات، والذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

حبس متهم ألقى "ماء نار" على زميله أثناء الترحيل بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإلقاء "ماء نار" على متهم آخر أثناء ترحيلهما إلى سجن الاستئناف.