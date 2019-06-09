إصابة رئيس ووكيل نيابة الصف في انقلاب سيارتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي ومحمد شعبان: أصيب المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف وعضو بالنيابة جراء انقلاب سيارتهما أعلى طريق الصف، وتم نقلهما إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج. تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة علي طريق الصف ما أسفر عن إصابة شخصين. Advertisements انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين أن السيارة المقلوبة يقودها المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف وكان يرافقه أحمد عادل وكيل النيابة. وتبين أنه أثناء عودة رئيس ووكيل النيابة قطعت سيارة أخرى الطريق عليهما ما أدى للاصطدام وانقلاب سيارتهما. تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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