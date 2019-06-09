أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن" يشيد بالمنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن" يشيد بالمنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، إن المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد والتي تستضيفه مصر يومي 12 و13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ، يأني تتويجًا لجهود مصر القوية فى مكافحة الفساد، والتى بدأت منذ 5 سنوات حيث استطاعت هيئة الرقابة الإدارية أن تصبح سلاح الدولة فى مواجهة الفساد وأن تحقق نجاحات كبيرة فى العديد من المجالات، حيث تمكنت خلال 2019 من استعادة نحو 1.3 مليار جنيه لخزينة الدولة نتيجة الكشف عن مخالفات فى عدد من المجالات المختلفة.

وأضاف عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن، أن التنمية الاقتصادية تلزم استراتيجية حازمة من أجل القضاء علي الفساد الآفة الخطيرة لذا ضرورة تطوير جهاز إدارى كفء وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وايضا تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وأخيرا دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، بالاضافة إلى زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.

ودلل "سعيد"، على نجاح الجهد المصرى الكبير فى هذا الملف الشائك هو رصد المنظمات الدولية للتقدم الذى أحرزته مصر فى مواجهة الفساد خاصة تقرير منظمة الشفافية العالمية وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد بنحو 12 مركزا للعام 2018، خاصة وأنه وفقا للتقديرات الرسمية فالقارة الإفريقية تخسر نحو 50 مليار دولار سنويا نتيجة الفساد، وأن الفساد يقف عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 ويستنزف موارد القارة.