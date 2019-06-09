أخبار مصر | تعيين "هيثم طوالة" مساعدًا لرئيس حزب صوت الشعب وعضوًا بالهيئة العليا للحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين "هيثم طوالة" مساعدًا لرئيس حزب صوت الشعب وعضوًا بالهيئة العليا للحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين عضوا بالهيئة العليا ومساعدا لرئيس الحزب لشئون الإعلام، بالإضافة إلى تولي رئاسة اللجنة الاستشارية والتي ينبثق منها عدة لجان نوعية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة للحزب من الشخصيات الإعلامية الناجحة والتي لها تأثير كبير وواضح في الشارع المصري وتحظى بتقدير واحترام الجميع.

قال هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب في أول تصريح له عقب توقيع استمارة العضوية: إن "رئيس الحزب منحني كافة الصلاحيات في إعادة هيكلة الملف الإعلامي وتشكيل أمناء الإعلام في المحافظات ووضع الخطط القادمة لإلقاء الضوء على أنشطة وفعاليات الحزب في مختلف محافظات مصر، وسوف أبدا في الأيام المقبلة بالتنسيق مع الزميل محمد فتحي الشريف المتحدث باسم الحزب ود. حسني صادق أمين الإعلام ومصطفى الشرقاوي الأمين المساعد للإعلام وأمناء المحافظات في وضع استراتيجية جديدة لا تقتصر فقط على الدفع بوجوة جديدة من الزملاء الصحفيين ليتولوا أمانات الإعلام ولكن أيضا في تنفيذ رؤية شاملة ومتكاملة للوصول إلى رجل الشارع البسيط في كل قرى ونجوع مصر".

وأضاف "طوالة" إن موافقتي على الانضمام لحزب صوت الشعب جاءت عن قناعة تامة بفكر وسياسة الحزب التي تدعم الدولة المصرية وتساند بكل قوة القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فهم ووعي كبيرين بالتحديات الجسام التي تواجهها مصر، ولإيماني بالرسائل الوطنية التي يطلقها المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في كل مؤتمرات الحزب في مختلف الأحداث والفعاليات الوطنية.