أخبار مصر | الأمين العام لـ "المؤتمر" يكشف خطة عمل الحزب في الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لـ "المؤتمر" يكشف خطة عمل الحزب في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، إن الحزب يعمل وفق رؤية متكاملة هدفها الأساسي الانتشار والتواجد للحزب في كل مدن وقري مصر بكوادر مدربة ومؤهلة قادرة علي الإلتحام مع المواطنين والنزول إلى الشارع، لرفع واقع المشكلات التي تواجه كل فئات المجتمع المصري ووضع حلول وسياسات واقعية ومبتكرة نابعة من مشاكل المجتمع الحقيقية يكون فيه المواطن مشارك في وضع الأفكار والحلول.

وأضاف أحمد محمود عبدالعزيز، أمين تنظيم حزب المؤتمر، أننا نسعي لخلق جسور حوار مشتركة بين جميع فئات الشعب المصري وبين أعضاء الحزب ولجانه علي مستوي أمانته المركزية والجغرافية، حوار يتحدث فيه المواطن عن كل شيء عن أحلامه وطموحاته، ويشارك في وضع الأفكار والحلول ويشارك في تنفيذيها، وتابع:"سيتم أيضا تأهيل وتدريب وتثقيف المواطنين سياسيا، حتى يصبح المواطن قادرا على فهم التحديات التي تواجه الدولة، ويكون علي معرفة تامة بتطلعات الدولة وعلى قدر كافي من الوعي لمواجهة الشائعات، بالإضافة إلى تأهيل نفسه وصناعة فرص له، فيصبح المجتمع كله يعمل وفق إطار منظم عملي يحقق التنمية السياسية المنشودة".

وأستطرد: أن التنمية السياسية في الأساس تهدف إلى زيادة نسب المشاركة السياسية للمواطنين، وتعمل من أجل الرقي بالمواطن، ليحقق الاستقرار والتطور الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والفكرية والسياسية والاجتماعية.