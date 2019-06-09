أخبار مصر | أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها.. الأوقاف: إيراد مايو 229 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها.. الأوقاف: إيراد مايو 229 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الأوقاف، إن هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها حيث بلغت جملة الإيرادات عن شهر مايو 2019م (229,711,116) مائتين وتسعة وعشرين مليونًا وسبعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا بنسبة 200 % من الربط الفعلي .

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الأوقاف لتعظيم عائدات الوقف وصرفها في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن جهودها في القارة الإفريقية، منها إيفاد عدد 25 إمامًا وخطيبًا ومدرسًا إيفادًا دائمًا لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الأفريقية منهم 12 إلى تنزانيا، و 3 إلى موزمبيق، و 3 إلى أوغندا ، و 2 إلى الكاميرون ، و 2 إلى السودان ، و 2 إلى كينيا و 1 إلى السنغال، وإيفاد إمامان ببوركينا فاسو ، وإمام وقارئ بدولة موريشيوس خلال رمضان .