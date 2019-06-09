أخبار مصر | الأوقاف تعلن عن جهودها في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعلن عن جهودها في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف عن جهودها في القارة الإفريقية، منها إيفاد عدد 25 إمامًا وخطيبًا ومدرسًا إيفادًا دائمًا لمدة ثلاث سنوات إلى العديد من الدول الأفريقية منهم 12 إلى تنزانيا، و3 إلى موزمبيق، و3 إلى أوغندا ، و2 إلى الكاميرون ، و2 إلى السودان ، و2 إلى كينيا و1 إلى السنغال، وإيفاد إمامان ببوركينا فاسو، وإمام وقارئ بدولة موريشيوس خلال رمضان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العديد من الدول الأفريقية شاركت في جميع مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر الأخير 27 دولة أفريقية، إضافة إلى مشاركتهم في جميع مسابقات وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم مشيرة إلى أنه شارك في المسابقة الأخيرة 29 دولة أفريقية .

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وأضافت: بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم الإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ / 1441 هـ وتم تخصيص فرع كامل من أفرع المسابقة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية في أي من جامعتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة في حفظ نصف القرآن الكريم .

وأكلمت: فاز ثلاثة دول أفريقية بمراكز متقدمة في المسابقة هم تشاد – كينيا – السنغال ، وتم تكريم الفائزين من هذه الدول خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر و منحهم جوائز مالية قيمة بلغت 260 ألف جنيه .

وأشارت وزارة الأوقاف إلى تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف و عددهم 12 موفدًا مصريًا، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف.