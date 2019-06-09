مصر | الدفاع بـ"الحدود الشرقية": تنظيم "بيت المقدس" المسؤول عن الاتهامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"الحدود الشرقية": تنظيم "بيت المقدس" المسؤول عن الاتهامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

وقام علاء علم الدين دفاع المتهمين الخمس بديع وحجازى والعريان وصالح وحمدى بتسليم هيئة محكمة فلاشة تحتوي على 3 مقاطع فيديو تتضمن الجرائم التى أرتكبها جماعة أنصار بيت المقدس بمحافظة شمال سيناء من تفجيرات لخطوط الغاز والاعتداء على قسم ثالث العريش وقيامهم بعمل أكمنة على الطريق الدولي "رفح العريش" واستيقاف سيارات المواطنين.

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وأكد علاء علم الدين المحامي، أنها نفس الاتهامات المنسوبة للمتهمين في قضية اليوم "اقتحام الحدود الشرقية"، وأثبت أن هذه الجرائم ارتكبها جماعة بيت المقدس.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى ونحمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومى ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهما اخرين بالسجن المؤْبد وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة.