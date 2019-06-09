شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتتح مركزًا للتكامل الحسي وتنمية المهارات في المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو 2019، بحضور الدكتورة إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.

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وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيماناً من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان، الأحد، إنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المستخدمة في برامج التأهيل لأطفال التوحد وضعاف السمع وذوي الإعاقات البصرية ويتم في المركز وضع البرامج العلاجية الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظيفى وتشرف على المركز الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ويعمل به معلمين حاصلين على تدريب من مدرسة بيركنز الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقديم هذه الخدمات بالمجان لطلاب ذوى الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية ومتعددي الإعاقة والتوحد على مدار العام وذلك بالتنسيق مع مدارس وفصول التربية الخاصة ومدارس التعليم العام الدامجة.