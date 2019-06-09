شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بمطار الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بمطار الغردقة الدولي، الأحد، الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، جوزيف بوريل، والوفد المرافق له في زيارة غير رسمية.

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وفي بداية اللقاء رحب عبدالله بتواجد وزير خارجية إسبانيا على أراضي البحر الأحمر، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة ودعم وتنشيط السياحة في البحر الأحمر، وأكد عبدالله مدى عمق العلاقات المصرية مع دولة إسبانيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة للبحر الأحمر في الفترة القادمة.

من جانبه، أشار المحافظ إلى مقومات السياحة وجمال وطقس البحر الأحمر، والذى يجذب السائحين من خالف دول العالم، معربًا عن أمله لعودة السياحة بقوة خلال الفترة القادمة، وأوضح المحافظ أن المحافظة مستعدة لاستقبال ملايين السائحين، حيث يوجد أكثر من 270 منتجعًا سياحيًا يحتوى على 83 ألف غرفة فندقية لاستقبال السائحين، كما تمت زيادة استيعاب المطارات وتطويرها وإنشاء مارينا سياحية ضخمة لاستقبال سفن الكروز الضخمة واليخوت العملاقة.

وقام المحافظ ووزير الخارجية بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة وقدم المحافظ للوزير هدايا تذكارية ومفتاح الغردقة، مما ترك انطباعا مميزا لدى الوزير والوفد المرافق له.

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالغردقة