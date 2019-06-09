شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يرأس حملة مكبرة لضبط المنشآت الغذائية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة ضمت مفتشي إدارة مراقبة الأغذية ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، للتفتيش على المنشآت الغذائية وضبط المخالفين ضماناً لوصول غذاء آمن، حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 2 منشأة غذائية بمركز الزقازيق أحدهما مصنع صلصة يوجد به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، والأخرى ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، وتم تحرير 5 محاضر جنحة صحية، وضبط 1.530 طن أغذية لعدم وجود بيانات على المنتج عبارة عن 5100 برطمان صلصة طماطم زنة البرطمان 300 جرام، كما تم إعدام 153 كيلو جرام صلصة لتغيرها في خواصها الطبيعية، فيما تم سحب عينات الأغذية اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

من جانبه، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.