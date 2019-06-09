شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة العضو المنتدب لـ«إيجوث» في «الكسب غير المشروع» لـ7 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب، الأحد، محاكمة العضو المنتدب لشركة «إيجوث» في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، إلى جلسة 7 أغسطس، لحين ورود تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»السابق حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.