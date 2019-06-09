شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فيلم «الممر»: لم أنظر للعائد المادي الذي سيحقق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام عبد الخالق، منتج فيلم «الممر»، أنه لم ينظر للعائد المادي الذي سيحققه العمل، بقدر رغبته في إيصال رسالة معنوية للشباب الذين لم يعرفوا شيئًا عن نكسة 1967.

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وقال «عبد الخالق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، الأحد، أنه سعيد بردود أفعال الجمهورعلى الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه تم تنفيذ فيلم «الممر» في ظروف صعبة للغاية ولكن تم بدعم من الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة.

وتابع: «أنا شايف من وجهة نظري أن نكسة 1967 كانت النواه الحقيقية لحرب 1973، أنا مش بصيت للمكسب والخسارة أو أن الفيلم هيحقق كام، كان هدفي أني أجسد الفترة اللي ناس كتير مسمعوش عنها أو عايشوها».