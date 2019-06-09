شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد يشكر من ساهموا في إنجاح «سيرة الحبايب» ويكشف موعد عودة «رأي عام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «رأي عام» عبر فضائية TeN، الشكر لكل من ساهموا في إنجاح برنامجه الرمضاني «سيرة الحبايب»، كاشفاً عن موعد عودة برنامج رأي عام، وذلك في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال «عبدالحميد» في تدوينة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، اليوم، السبت، إنه اعتاد منذ سنوات أن تكون إجازته السنوية في شهر رمضان، متابعا: «لكني تركت تلك العادة منذ سنتين حينما اتفقت مع زملائي في «رأي عام» أن نصبغ البرنامج بصبغة رمضانية، فكانت تجربتنا الأولى في رمضان 2017 مخصصة لمنح الفرصة لفرق غنائية شبابية، ثم تطورت التجربة في رمضان 2018 فأخذت شكل سهرة على مائدة السحور».

وواصل متحدثاً عن التجربة الرمضانية الثانية: «استضفنا نجوماً في مجالات عديدة مثل المفكر السياسي د.مصطفى الفقي والشاعر أ. فاروق جويدة، والفنان صلاح عبدالله والكابتن حسام البدري، والفنان لطفي لبيب وغيرهم».

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وكشف «عبدالحميد» سر اختيار الفنانة جيهان خليل لتقديم البرنامج «سيرة الحبايب» معه في التجربة الرمضانية الثالثة قائلا: «دعونا الفنانة المتألقة جيهان خليل لتشاركني التقديم، وهي الدعوة التي اقترحها صديقي وزميلي المبدع هشام سلام، رئيس التحرير التنفيذي، حينما أجريت حواراً مع جيهان في مهرجان أسوان لسينما المرأة، ووجدنا فيها حضوراً ولباقة وحماساً لخوض تجربة جديدة، أزعم ومعي الغالبية العظمى أنها نجحت فيها بل وتفوقت باقتدار».

وتابع: «لم تكن مشاركة جيهان في التقديم التغيير الوحيد في شكل البرنامج، بل جعلنا محتواه يعبر بالفعل عن عنوانه، حيث كان ضيوفنا في أغلب الحلقات ثنائيات تربطهم صداقة أو قرابة، فجاءت الحوارات معهم في ذلك الإطار الحميمي، بعيداً عن الإثارة والفضائح وبشكل يناسب الشهر الفضيل».

وكان من أبرز النجوم ضيوف سيرة الحبايب الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة شيرين، والفنان خالد سليم ووالدته، والفنانة حنان مطاوع وصديقتها، والكابتن مجدي عبدالغني وابنته، والكابتن رضا عبدالعال وابنه، والثنائي الشهير بيبو وبشير، والكاتب المتميز عمر طاهر ومعه صديقه السناريست الشهير ناصر عبدالرحمن والفنانتين إنتصار وبدرية طلبة،ونجم الكوميديا سامح حسين وزوجته والمطربة الكبيرة فاطمة عيد وزوجها، والنجمة السورية سوزان نجم الدين، كما أفسحنا المجال لاستضافة فنانين من الشباب لمعوا في برامج المسابقات مثل هايدي موسى ومينا عطا ومحمد شاهين ونداء شرارة وأشرقت وياسمين على، كما سعدنا بإستضافة المطرب الشعبي طارق الشيخ وفرق إنشاد ديني مثل المرعشلي والحضرة وفرقة المولوية.

وأضاف عبدالحميد «هؤلاء وغيرهم كانوا ضيوف مائدة السحور التي تفنن في إعدادها الشيف جلال فاروق وبمصاحبة أغاني من زمن الطرب الجميل بصوت المطربة ميرنا شلبي والمطرب محمود درويش، وسعدنا بردود الفعل الإيجابية التي مدحت البرنامج، وسعدنا بنفس القدر بالانتقادات التي تلقيناها، وشعرنا بقدر كبير من الرضا الذي يحفزنا على الاستمرار في تلك التجربة وتطويرها في رمضان المقبل بإذن الله.. مثلها كتجارب مشابهة في قناتنا TeN ننشد فيها التميز بميزانيات وتكلفة متواضعة مع الحرص على البعد عن الإثارة والفضائح بشكل يناسب الشهر الفضيل».

ويعود «عبدالحميد» لتقديم «رأي عام» في 16 يونيو المقبل، في الثامنة مساء من الأحد للخميس.