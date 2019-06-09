المجلس العسكرى السودانى: لم نتسلم أى شروط من قوى الحرية لاستئناف الحوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالمجلس العسكرى الإنتقالى في السودان، إن الحركة فى السودان كانت طبيعية اليوم رغم دعوة العصيان، مضيفاً أن ضعف الحركة في العاصمة الخرطوم سببها المتاريس في الشوارع.
وأضاف المصدر ، فى تصريحات لفضائية العربية، أن انتشار المتاريس في الشوارع أعاق حركة أهالي الخرطوم، قائلا:" ندعو أخوتنا في قوى الحرية إلى سحب دعوة العصيان".
وتابع المسئول، أن المجلس العسكرى ليس على اتصال حاليا مع قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن المجلس لم يتسلم أة شروط من قوى الحرية لاستئناف الحوار، قائلا : نجدد دعمنا للوساطة التي تقودها إثيوبيا في السودان.
وأشار المسئول فى المجلس العسكرى الانتقالى، رئيس الوزراء الإثيوبي التقى كتلة كبيرة غير الحرية والتغيير، مؤكداً أن جلوس قوى الحرية مع الكتلة السياسية سيسهل العملية السياسية.
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