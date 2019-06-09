شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": 90 ضابطاً حصيلة المحالين إلى التقاعد فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، نقلاً عن مصادر سودانية، إن كشف التقاعد للضباط الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، شمل أكثر من 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات.

وأفادت فضائية العربية، قبل قليل، أن السودان أحال عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد.