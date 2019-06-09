شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 حالة غش بالمحمول وورقى فى رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تقريرا بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية، تضمن رصد بعض المخالفات وهى ضبط 14 حالة غش بالهاتف وتم تحرير محضر بها، كما تم ضبط 16 حالة غش ورقى باللجان، بينما تم ضبط حالة إخلال وتم تحرير محضر بها، إلى جانب إلغاء ندب ثلاثة من رؤساء اللجان.

وقد سادت حالة من الهدوء فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، خلال اليوم الرابع من امتحانات القسم الأدبى، في مادتى (القرآن الكريم - الحديث) دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.

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وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.