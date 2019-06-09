شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة ضبط اثنين من أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو سقوط اثنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبى الهجرة غير الشرعية للخارج، مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه للفرد الواحد، مارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير وإصطناع المحررات العرفية والرسمية المستخدمة فى عمليات الهجرة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد منها، وملاحقة ممارسى هذا النشاط بالتنسيق والأجهزة المعنية.

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