شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله النجار: قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشرائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قانون الأحوال الشخصية يعتمد على شرائع الأديان.

وأضاف النجار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «قوانين الأحوال الشخصية على مستوى العالم مأخوذة من الشرائع الدينية عند المسلمين والمسيحيين واليهودية»، وبالمثل يعتمد قانون الأحوال الشخصية في مصر على ذات المبادئ.

وفيما يخص قانون الخلع، أوضح النجار أنه ليس من المروءة أن يجبر الزوج زوجته على العيش معه وتلك هي أخلاق النبي – صلى الله عليه وسلم – لذا تم ستنّ قانون الخُلع، متابعا: «95% من حالات الطلاق تكون بالتراضي بين الزوجين حول رؤية الأطفال، وحين تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى الشرع والذي يحكم لصالح الأم الحاضنة».