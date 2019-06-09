شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: مستعدون للتعاون مع المجتمع المدني بما لا يتعارض مع القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة على استعداد للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يحقق الصالح العام ولا يتعارض مع القوانين، مشيرا إلى وجود عدد من البعثات الخاصة بترميم الآثار جاءت إلى مصر مؤخرا بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأضاف «العناني» خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الأحد، لمناقشة خطة الوزارة للترويج للسياحة المصرية في إفريقيا، أن تكلفة ترميم المتحاف والأماكن الأثرية مرتفعة للغالية، حيث بلغت تكلفة إعادة ترميم قصر البارون 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن افتتاحه سيكون في أكتوبر المقبل.

وتابع: «كنت أتمنى فتح كافة المناطق الأثرية للدخول مجاناً للأجانب للترويج للمعالم الأثرية المصرية، وأيضا المصريين، لكن سيتم توجيه اللوم لنا بأن الآثار قادرة على ضخ مليارات الجنيهات لخزينة الدولة».

وقال: «أحد المتاحف الصغيرة كلف تطويره نحو 72 مليون جنيه، وفي مقابل هذه التكلفة، بيجيب كام في الشهر، ومع ذلك مصر مهتمة بترميم آثارها».

وأكد «العنانى» على حرص مصر ترمم آثارها بكافة طوائفها الدينية منها والإسلامية أو اليونانية وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المعبداليهودي ومتحف شرم الشيخ قريباً.

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وأضاف أنه سيتم اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا خلال زيارة المتاحف وشرح المعلومات للزوار عبر السماعات والترجمة الفورية، وهو ما سيتم تطبيقه في المتحف المصري الكبير، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تطوير قطاع الآثار والنهوض به، الأمر الذي أنعكس بشكل كبير على زيادة نسب الاكتشافات الآثرية.

وتابع أن القيادة السياسية قامت بدعم قطاع الآثار، بما مكنه من جلب العديد من البعثات إلى مصر، وفي المفترة الماضية لم تكن لدينا أي بعثات أثرية حتى عام 2016، والآن أصبح لدينا 80 بعثة أثرية، بينها 40 بعثة تابعة للجامعات المصرية.

وأكد «العنانى» على أهمية أن يكون هناك أصحاب مؤهلات علمية متخصصة في مجالات إدارة المتاحف، والحفريات، وإدارة المناطق الأثرية، لافتا إلى أنه سيقوم بدراسة إمكانية إنشاء أكاديمية متخصصة في تأهيل العاملين في المجال الأثري.

وأشار إلى نجاح وزارة الآثار في افتتاح العديد من المتاحف المغلقة حيث تم افتتاح 10 متاحف من بين 29 متحفا مغلقة، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 8 متاحف أخرى قريبا.

وأكد الوزير أهمية تنمية الوعي الأثرى والسياحي لدى العاملين بالمناطق الأثرية، مشيرا إلى أنه لأول مرة نص قانون الآثار على غرامة مالية لأي شخص يقوم بمضايقة السائحين أثناء زيارتهم للمناطق الأثرية.

وعن متحف الحضارات بالفسطاط، أكد الوزير أنه سيتم قبل نهاية عام 2019افتتاح قاعتين كبيرتين في متحف الحضارات بالفسطاط، بينهما قاعة خاصة بالممياوات، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع رئيس الوزراء لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.