شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية»: الجانب الفرنسي مستعد لنقل خبراته في تطبيق منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أنه يوجد تعاون وثيق مع الجانب الفرنسى ممثلا في غرفة التجارة الفرنسية لنقل الخبرات المختلفة التي تساهم في نجاح منظومة التأمين الجديدة.

وقال رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، خلال الجلسة الختامية لورشة عمل حوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل التي نظمتها غرفة التجارة الفرنسية بحضور نواب وخبراء بمختلف القطاعات، إن الجانب الفرنسى بمثابة راعى متكامل للتدريب والتعليم والتوعية الكاملة بتفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة.

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وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أن الغرفة تقدم الدعم الكامل لهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد مضيفا أن الفترة المقبلة ستكون هناك سلسلة من المؤتمرات التي ستقوم بتنفيذها في المحافظات المختلفة، خاصة التي سيطبق فيها التأمين خلال المرحلة الأولى لنشر التوعية والوقوف إلى جوار البلد في تجربتها الوليدة التي تضمن التغطية الصحية لكل المصريين.

من جانبها، قالت الدكتورة ناديا شعيب، رئيس لجنة الصحة بالغرفة التجارية الفرنسية، إن الغرفة حرصت على دعوة كافة الأطراف ذات الصلة بمنظومة التأمين الصحي لتقديم روشتة متكاملة تساهم في نجاح المنظومة التي ينتظرها جموع الشعب المصري.

وأشارت إلى أن الجانب الفرنسى متحمس لنقل كافة الخبرات والقوى البشرية التي يتطلبها تطبيق منظومة التأمين الصحي، وتابعت: «نقدم كل الدعم للحكومة المصرية ممثلة في القطاع الصحى لإنجاح التجربة الخاصة بمنظومة التأمين من أجل أن يحظى الجميع برعاية صحية متكاملة تليق بالمصريين».

وذكرت أن الجانب الفرنسى لديه تجربة مهمة في تطبيق التأمين الصحى تتميز باقترانها بتكنولوجيا المعلومات التي تصب في صالح أداء خدمات مميزة للمواطن.