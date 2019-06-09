شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إسماعيل والمحافظ يتفقدان استاد السويس الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأحد، استاد السويس الرياضي، والذى يستقبل المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، وتستضيف مصر البطولة في 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.
كما تفقد مساعد الرئيس ومحافظ السويس آخر أعمال التطوير التي تجرى بالاستاد، وجولة تفقدية لغرف تغيير الملابس وغرف الحكام، كما تفقدا أرضية الملعب والمقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المؤتمرات الصحفية.
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